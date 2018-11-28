ОПОРА: 40 нардепів за 4 роки прогуляли понад 90% голосувань

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Середа, 28 листопада 2018, 04:52

40 українських парламентарів не голосували чи були відсутніми у понад 90% голосувань у Верховній Раді.

Про це йдеться у дослідженні ефективності роботи роботи ВРУ VIII скликання Громадянської мережі ОПОРА.

Так, найбільшими прогульниками Верховної Ради VIII скликання стали: Сергій Клюєв, Вадим Рабінович, Костянтин Жеваго, Сергій Льовочкін, Юхим Звягільський, Дмитро Ярош, Олександр Онищенко, Віталій Чепинога, Євгеній Мураєв, Сергій Ларін, Євген Бакулін та Юлія Льовочкіна.

 

Натомість лише 9 нардепів навпаки старанно голосували і не брали участь у менше ніж 10% голосувань.

У розрізі лідерів парламентських фракцій та груп найбільш старанно брали  участь у голосуваннях Артур Герасимов – 81%, Максим Бурбак та Олег Березюк – 72%. Натомість найгірше висловлювали свою позицію у сесійній залі Олександр Вілкул – 11% та Віталій Хомутиннік – 10%.

 
 

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Теми: Верховна Рада
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