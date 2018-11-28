ОПОРА: 40 нардепів за 4 роки прогуляли понад 90% голосувань
40 українських парламентарів не голосували чи були відсутніми у понад 90% голосувань у Верховній Раді.
Про це йдеться у дослідженні ефективності роботи роботи ВРУ VIII скликання Громадянської мережі ОПОРА.
Так, найбільшими прогульниками Верховної Ради VIII скликання стали: Сергій Клюєв, Вадим Рабінович, Костянтин Жеваго, Сергій Льовочкін, Юхим Звягільський, Дмитро Ярош, Олександр Онищенко, Віталій Чепинога, Євгеній Мураєв, Сергій Ларін, Євген Бакулін та Юлія Льовочкіна.
Натомість лише 9 нардепів навпаки старанно голосували і не брали участь у менше ніж 10% голосувань.
У розрізі лідерів парламентських фракцій та груп найбільш старанно брали участь у голосуваннях Артур Герасимов – 81%, Максим Бурбак та Олег Березюк – 72%. Натомість найгірше висловлювали свою позицію у сесійній залі Олександр Вілкул – 11% та Віталій Хомутиннік – 10%.
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