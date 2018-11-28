ОПОРА: 40 нардепов за 4 года прогуляли более 90% голосований

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Среда, 28 ноября 2018, 04:52

40 украинских парламентариев не голосовали или отсутствовали в более чем  90% голосований в Верховной Раде.

Об этом говорится в исследовании эффективности работы работы ВРУ VIII созыва Гражданской сети ОПОРА.

Так, самыми большими прогульщиками Верховной Рады VIII созыва стали Сергей Клюев, Вадим Рабинович, Константин Жеваго, Сергей Левочкин, Ефим Звягильский, Дмитрий Ярош, Александр Онищенко, Виталий Чепинога, Евгений Мураев, Сергей Ларин, Евгений Бакулин и Юлия Левочкина.

 

В свою очередь только 9 нардепов наоборот старательно голосовали и не участвовали в менее чем 10% голосований.

В разрезе лидеров парламентских фракций и групп наиболее тщательно участвовали в голосованиях Артур Герасимов - 81%, Максим Бурбак и Олег Березюк - 72%. Зато хуже всех высказывали свою позицию в сессионном зале Александр Вилкул - 11% и Виталий Хомутынник - 10%.

 
 

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Темы: Верховная Рада
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