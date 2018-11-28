Госдеп: США будут говорить с ЕС о закрытии Северного потока-2 в ответ на агрессию РФ

Госдеп США выражает сильную позицию в поддержке Украины и надеется, что другие страны будут делать больше, например, откажутся от газопровода Северный поток-2.

Об этом во время брифинга рассказала официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

Отвечая на вопрос о том, что будут дальше делать США в контексте недавних событий на Азове, учитывая то, что Россия отказалась от прямых переговоров с Украиной, Нойерт сообщила, что в ближайшее время США будут проводить дополнительные обсуждения с европейскими союзниками.

"Теперь одна из вещей, которые, я думаю, вы увидите в ближайшие дни и недели, - это дополнительные обсуждения, которые правительство США будет вести с европейскими союзниками. И одна из вещей, которые мы хотели бы видеть, - это наши европейские союзники, которые делают больше, чтобы помочь Украине", - сказала она.

"Правительство Соединенных Штатов занимает очень сильную позицию в поддержку Украины. Мы хотели бы, чтобы и другие страны делали больше. Это то, что закреплено в нашей Стратегии национальной безопасности: поощрять другие страны помогать друг другу во всем мире, чтобы США не, я не хочу сказать, брали на себя бремя, но чтобы США не занимались этими вопросами главным образом самостоятельно", - объяснила Нойерт.

Она сразу заявила, что правительства европейских стран могут наложить санкции на Россию за ее действия в Крыму и на Донбассе. Не все санкции из имеющихся действуют полноценно, ссылаясь на данные экспертов, продолжила Нойерт.

Она также сообщила, что одним из предметов обсуждения является газопровод Северный поток-2.

"Северный поток проползает через несколько этих стран. И, я думаю, Европа должна спросить себя, является ли Северный поток чем-то, что они хотят продолжать, потому что он помогает российскому правительству, и, та ли это поддержка, которую они хотят предоставить российскому правительству, продолжая поддерживать Северный поток-2", - заявила Нойерт .

Как сообщалось, строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено к концу 2019 года.

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

С конца 2019 газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал западные корпорации за сотрудничество с РФ в строительстве "Северного потока-2", предупредив об угрозе нового нападения Путина.