У Криму обшук в активістки Українського культурного центру

У Сімферополі в анексованому Росією Криму рано вранці 28 листопада в будинку активістки Українського культурного центру Галини Балабан російські силовики прийшли з обшуком.

Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Подробиці наразі невідомі. Коментарів російських силовиків з приводу обшуку немає.

29 серпня російські силовики проводили обшук в будинку активістки Українського культурного центру (УКЦ) Ольги Павленко. Її і членів її родини підозрювали у зв’язках із "Правим сектором", який Росія заборонила. Павленко виїхала з Криму.

У квітні цього року активістів Українського культурного центру в Криму Олену Попову і Ольгу Павленко викликав старший помічник призначеного Росією прокурора Сімферополя Олексій Пучков: його цікавила робота центру і випуск газети "Кримський терен". Активістки скористалися правом не свідчити проти себе і своїх близьких.

Український культурний центр Криму не є політичною організацією. Він створений з метою збереження і популяризації на півострові української культури.

Одному з лідерів Українського культурного центру в Криму Леоніду Кузьміну в 2017 році після погроз і тиску з боку силовиків довелося залишити півострів.