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В Крыму – обыск у активистки Украинского культурного центра

Среда, 28 ноября 2018, 07:37

В Симферополе в аннексированном Россией Крыму ранним утром 28 ноября в доме активистки Украинского культурного центра Галины Балабан российские силовики пришли с обыском.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Подробности пока не известны. Комментариев российских силовиков по поводу обыска нет.

29 августа российские силовики проводили обыск в доме активистки Украинского культурного центра в Крыму Ольги Павленко по подозрению в связях ее и членов ее семьи с запрещенным на территории соседней России "Правым сектором". Павленко выехала из Крыма.

В апреле этого года активистов Украинского культурного центра в Крыму Алену Попову и Ольгу Павленко вызывал "на беседу" старший помощник российского прокурора Симферополя Алексей Пучков: его интересовала работа Центра и выпуск газеты "Кримський терен". Активистки воспользовались правом не давать показаний против себя и своих близких.

Украинский культурный центр Крыма не является политической организацией. Он создан активистами с целью сохранения и популяризации на полуострове украинской культуры.

При этом на участников Центра оказывают давление: вызывают на допросы и "беседы" в правоохранительные органы, предупреждают о недопустимости экстремизма.

Одному из лидеров Украинского культурного центра в Крыму Леониду Кузьмину в 2017 году после угроз и давления со стороны силовиков пришлось покинуть полуостров.

Темы: Крыманнексия
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