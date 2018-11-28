В Крыму обыск у активистки Украинского культурного центра
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Среда, 28 ноября 2018, 08:37
В Симферополе в аннексированном Россией Крыму ранним утром 28 ноября в доме активистки Украинского культурного центра Галины Балабан российские силовики пришли с обыском.
Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.
Подробности пока не известны. Комментариев российских силовиков по поводу обыска нет.
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