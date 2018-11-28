В Крыму обыск у активистки Украинского культурного центра

В Симферополе в аннексированном Россией Крыму ранним утром 28 ноября в доме активистки Украинского культурного центра Галины Балабан российские силовики пришли с обыском.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Подробности пока не известны. Комментариев российских силовиков по поводу обыска нет.