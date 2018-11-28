Під’їзд до 2 пунктів пропуску на кордоні зі Словаччиною ускладнено

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Середа, 28 листопада 2018, 09:15

Під’їзні шляхи до двох пунктів пропуску на Закарпатті – "Малий Березний" та "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною, залишаються заблокованими.

Станом на 9 ранку 28 листопада рух транспортних засобів на цьому напрямку залишається ускладненим, повідомляє Державна прикордонна служба України

На всіх інших напрямках рух через державний кордон нормалізовано та здійснюються заходи прикордонного контролю й пропуску через державний кордон учасників міжнародного руху.

Державна прикордонна служба закликає мандрівників врахувати цю інформацію під час вибору маршруту прямування та обрати більш оптимальний напрямок руху.  

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Теми: кордон
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