Подъезд к 2 пунктам пропуска на границе со Словакией затруднен

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Среда, 28 ноября 2018, 09:15

Подъездные пути к двум пунктам пропуска на Закарпатье – "Малый Березный" и "Ужгород", что на границе со Словакией, остаются заблокированными.

По состоянию на 9 утра 28 ноября движение транспортных средств на этом направлении остается осложненным, сообщает Государственная пограничная служба Украины

На всех остальных направлениях движение через государственную границу нормализовано и осуществляются меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу участников международного движения.

Государственная пограничная служба призывает путешественников учесть эту информацию при выборе маршрута следования и выбрать наиболее оптимальное направления движения.

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Темы: граница
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