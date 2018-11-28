Політв'язня Кремля Коломійця відвідала дружина

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Середа, 28 листопада 2018, 09:48

Українського політичного в'язня, учасника Євромайдану Андрія Коломійця 26 листопада відвідала в російській колонії Краснодарського краю його дружина Галина.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

За словами дружини Коломійця, це було "коротке побачення", і вони "спілкувалися через скло".

"Ні в карцер, ні в "яму" Андрія не саджали, як це було раніше", - розповіла вона.

Дружина політв'язня повідомила, що на свій стан здоров'я чоловік вже не звертає уваги.

"Каже, що толку немає "битися в закриті двері". Просив призначити лікування, щоб за свої гроші ми купили йому ліки. Але нічого цього в колонії так і не зробили", - розповіла Галина Коломієць.

Вона додала, що її чоловік був дуже радий, що його відвідав український консул.

"Він думав, що про нього вже всі забули, а тут він приїхав", - підсумувала Коломієць.

Нагадаємо, українця затримали на території російського регіону Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою у зберіганні наркотиків.

Після затримання Коломійця привезли до анексованого Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських "беркутівців".

Російська правозахисна організація "Меморіал" вважає Андрія Коломійця політв’язнем та вимагала його негайного звільнення.

У червні 2016 року російський суд в анексованому Криму засудив українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Коломійця утримують у колонії в Краснодарському краї Росії.

У квітні 2017 року українець подав скаргу до Європейського суду з прав людини.

У травні дружина Коломійця повідомила, що стан його здоров'я погіршився.

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Теми: політв'язні Росія
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