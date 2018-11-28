Политзаключенного Кремля Коломийца навестила жена

Украинского политического заключенного, участника Евромайдана Андрея Коломийца 26 ноября посетила в российской колонии Краснодарского края его жена Галина.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

По словам супруги Коломийца, это было "короткое свидание", и они "общались через стекло".

"Ни в карцер, ни в "яму" Андрея не сажали, как это было раньше", - рассказала она.

Жена политзаключенного сообщила, что на свое состояние здоровья муж уже не обращает внимания.

"Говорит, что толку нет "биться в закрытые двери". Просил назначить лечение, чтобы за свои деньги мы купили ему лекарства. Но ничего этого в колонии так и не сделали", – рассказала Галина Коломиец.

Она добавила, что ее муж был очень рад, что его посетил украинский консул.

"Он думал, что о нем уже все забыли, а тут он приехал", - подытожила Коломиец.

Напомним, украинца задержали на территории российского региона Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. После задержания Коломийца привезли в аннексированный Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских "беркутовцев".

Российская правозащитная организация "Мемориал" считает Андрея Коломийца политзаключенным и требовала его немедленного освобождения.

В июне 2016 года российский суд в аннексированном Крыму приговорил украинского активиста евромайдана Андрея Коломийца к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Коломиец содержится в колонии в Краснодарском крае.

В апреле 2017 года украинец подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

В мае жена Коломийца сообщала, что состояние его здоровья ухудшилось.

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