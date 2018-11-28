МЗС: "Представникам" окупованого Криму не вдасться зробити півострів російським

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що візити російських "представників" від окупованого Криму на міжнародні форуми не приведуть до визнання півострова частиною Росії.

Про це повідомляють Крим.Реалії.

"Організація таких візитів, як і неузгоджені з Україною візити в АР Крим, не приведуть до визнання півострова російським, ні з боку України, ні з боку міжнародного співтовариства", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що будь-які кроки, спрямовані на легітимацію незаконної окупації частини суверенної території України, "не створюють жодних правових наслідків щодо конституційно закріпленого статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь - як частини суверенної території України".

Раніше в МЗС України заявили, що Росія обманним шляхом включає "представників" від анексованого Криму в офіційні делегації.

Зокрема, вони нібито брали участь в заходах ООН і ОБСЄ.