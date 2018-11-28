МИД: "Представителям" оккупированного Крыма не удастся сделать полуостров российским

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что визиты российских "представителей" от оккупированного Крыма на международные форумы не приведут к признанию полуострова частью России.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

"Организация таких визитов, как и несогласованные с Украиной визиты в АР Крым, не приведут к признанию полуострова российским, ни со стороны Украины, ни со стороны международного сообщества", - говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что любые шаги, направленные на легитимацию незаконной оккупации части суверенной территории Украины, "не создают никаких правовых последствий по конституционно закрепленному статусу Автономной Республики Крым и города Севастополь – как части суверенной территории Украины".

Ранее в МИД Украины заявили, что Россия обманным путем включает "представителей" от аннексированного Крыма в официальные делегации.

В частности, они якобы принимали участие в мероприятиях ООН и ОБСЕ.