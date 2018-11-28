Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД: "Представителям" оккупированного Крыма не удастся сделать полуостров российским

Среда, 28 ноября 2018, 09:36

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что визиты российских "представителей" от оккупированного Крыма на международные форумы не приведут к признанию полуострова частью России.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

"Организация таких визитов, как и несогласованные с Украиной визиты в АР Крым, не приведут к признанию полуострова российским, ни со стороны Украины, ни со стороны международного сообщества", - говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что любые шаги, направленные на легитимацию незаконной оккупации части суверенной территории Украины, "не создают никаких правовых последствий по конституционно закрепленному статусу Автономной Республики Крым и города Севастополь – как части суверенной территории Украины".

Ранее в МИД Украины заявили, что Россия обманным путем включает "представителей" от аннексированного Крыма в официальные делегации.

В частности, они якобы принимали участие в мероприятиях ООН и ОБСЕ.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Последние новости
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
Все новости...
Реклама: