Генштаб просить українців не знімати пересування військ і навчання

Генеральний штаб Збройних Сил просить громадян України не проводити фото, відео зйомку та он-лайн трансляцію та не публікувати у соціальних мережах відомості про місцезнаходження військової техніки, озброєння, майна та особового складу.

Відповідне звернення оприлюднено 28 листопада на офіційній Facebook-сторінці Генштабу.

Ілюстраційна світлина. Такі фото робити тепер - не можна :)

Генштаб нагадує, що у зв’язку з запровадженням в Україні воєнного стану в безпекових цілях громадян просять не фотографувати та не поширювати також інформацію про рух колон військової техніки та переміщення будь-яким способом особового складу, проведення навчань тощо.

Забороняється знімати режимні військові об’єкти Міністерства оборони та Збройних Сил та несанкціоновано не проникати на їхню територію.

"Нагадуємо, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті", – попереджає Генштаб.

Військові нагадують, що особи, які здійснюватимуть запуск або керуватимуть цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності.