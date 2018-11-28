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Генштаб просит украинцев не снимать передвижение войск и учения

Среда, 28 ноября 2018, 11:09

Генеральный штаб Вооруженных Сил просит граждан Украины не проводить фото, видео съемку и он-лайн трансляцию и не публиковать в социальных сетях сведения о местонахождении военной техники, вооружения, имущества и личного состава.

Соответствующее обращение обнародовано 28 ноября на официальной Facebook-странице Генштаба.

 
Иллюстрационная фотография. Такие фото делать теперь - нельзя :)

Генштаб напоминает, что в связи с введением в Украине военного положения в безопасности целях граждан просят не фотографировать и не распространять также информацию о движении колонн военной техники и перемещения любым способом личного состава, проведения учений и т.д.

Запрещается снимать режимные военные объекты Министерства обороны и Вооруженных Сил и несанкционированно не проникать на их территорию;

"Напоминаем, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты", - предупреждает Генштаб.

Военные напоминают, что лица, которые будут осуществлять запуск или руководить этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.

Украинская правда

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Темы: Военное положениеармия
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