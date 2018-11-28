"Укргазвидобування" заявляє про обшуки у своїх філіях
Середа, 28 листопада 2018, 11:37
"Укргазвидобування" заявляє, що у "Львівгазвидобування", "Укргазспецбудмонтаж" та Управлінні з переробки газу та газового конденсату відбулися обшуки.
"Попри ці дії філії товариства та компанія зокрема працюють у звичайному режимі", – йдеться в заяві "Укргазвидобування".
Обшуки провели за клопотаннями слідчих головних управлінь національної поліції Полтавської, Харківської та Львівської областей, які схвалили суди в цих обласних центрах.
"Під час слідчих дій було вилучено низку документів, у яких йдеться про співпрацю філій УГВ із контрагентами щодо закупівлі робіт, товарів та послуг, а також технічну документацію" – заявляє компанія.
Філії "Укргазвидобування" співпрацюють із представниками правоохоронних органів, зазначає компанія.