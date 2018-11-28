"Укргазвидобування" заявляє про обшуки у своїх філіях  

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Середа, 28 листопада 2018, 12:37

"Укргазвидобування" заявляє, що у "Львівгазвидобування", "Укргазспецбудмонтаж" та Управлінні з переробки газу та газового конденсату відбулися обшуки.

"Попри ці дії філії товариства та компанія зокрема працюють у звичайному режимі", – йдеться в заяві "Укргазвидобування".

Обшуки провели за клопотаннями слідчих головних управлінь національної поліції Полтавської, Харківської та Львівської областей, які схвалили суди в цих обласних центрах.

"Під час слідчих дій було вилучено низку документів, у яких йдеться про співпрацю філій УГВ із контрагентами щодо закупівлі робіт, товарів та послуг, а також технічну документацію" – заявляє компанія.

Філії "Укргазвидобування" співпрацюють із представниками правоохоронних органів, зазначає компанія.

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Теми: обшуки Нафтогаз
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