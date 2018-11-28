"Укргазвидобування" заявляет об обысках в своих филиалах

1358 просмотров
Среда, 28 ноября 2018, 12:37

"Укргазвидобування" заявляет, что в "Львівгазвидобування", "Укргазспецбудмонтаж" и Управлении по переработке газа и газового конденсата прошли обыски.

"Несмотря на эти действия, филиалы общества и компания в частности работают в обычном режиме", – говорится в заявлении "Укргазвидобування".

Обыски провели по ходатайствам следователей главных управлений национальной полиции Полтавской, Харьковской и Львовской областей, которые одобрили суды в этих областных центрах.

"Во время следственных действий был изъят ряд документов, в которых речь идет о сотрудничестве филиалов УГВ с контрагентами по закупке работ, товаров и услуг, а также техническая документация", – заявляет компания.

Филиалы "Укргазвидобування" сотрудничают с представителями правоохранительных органов, отмечает компания.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: обыски Нефтегаз
powered by lun.ua
По теме
Обыски у Бережной: СБУ нашла письмо Лаврову и килограмм золота 7 ноября 2018, 19:29
СБУ пришла с обыском к матери Бережной 6 ноября 2018, 15:31
Оккупанты 7 часов искали оружие у у крымского татарина и задержали его 30 октября 2018, 11:58
Все новости
Главные новости
Командующий ОС обратился к жителям Донбасса в связи с военным положением
Гривня продолжает терять позиции на межбанке
У Порошенко опубликовали окончательный указ о введении военного положения
Германия и Франция против новых санкций в отношении России – СМИ
Все новости
здоровье

Дифтерия и столбняк. Симптомы, лечение, вакцина

психология

Паническая атака. 7 способов успокоить нервы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів