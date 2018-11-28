"Укргазвидобування" заявляет об обысках в своих филиалах
"Укргазвидобування" заявляет, что в "Львівгазвидобування", "Укргазспецбудмонтаж" и Управлении по переработке газа и газового конденсата прошли обыски.
"Несмотря на эти действия, филиалы общества и компания в частности работают в обычном режиме", – говорится в заявлении "Укргазвидобування".
Обыски провели по ходатайствам следователей главных управлений национальной полиции Полтавской, Харьковской и Львовской областей, которые одобрили суды в этих областных центрах.
"Во время следственных действий был изъят ряд документов, в которых речь идет о сотрудничестве филиалов УГВ с контрагентами по закупке работ, товаров и услуг, а также техническая документация", – заявляет компания.
Филиалы "Укргазвидобування" сотрудничают с представителями правоохранительных органов, отмечает компания.
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