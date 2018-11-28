У Києві тимчасово закриють міст Патона

У ніч проти 2 грудня у столиці буде закрито рух транспорту мостом Патона в обох напрямках.

Про це попередили у КК "Київавтодор".

"2 грудня із 00:00 до 05:30 у зв’язку із виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є. О. Патона буде закрито рух транспорту мостом в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

"Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися тимчасових незручностей та обирати інші маршрути руху.



