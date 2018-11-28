У Києві тимчасово закриють міст Патона

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Середа, 28 листопада 2018, 12:59

У ніч проти 2 грудня у столиці буде закрито рух транспорту мостом Патона в обох напрямках.

Про це попередили у КК "Київавтодор".  

"2 грудня із 00:00 до 05:30 у зв’язку із виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є. О. Патона буде закрито рух транспорту мостом в обох напрямках", - йдеться в повідомленні. 

"Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися тимчасових незручностей та обирати інші маршрути руху. 

 

Українська правда

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Теми: Київ
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