В Киеве временно закроют мост Патона
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Среда, 28 ноября 2018, 12:59
В ночь на 2 декабря в столице будет закрыто движение транспорта по мосту Патона в обоих направлениях.
Об этом предупредили в КК "Киевавтодор".
"2 декабря с 00:00 до 5:30 в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е. О. Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать другие маршруты движения.
Украинская правда
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