В Киеве временно закроют мост Патона

В ночь на 2 декабря в столице будет закрыто движение транспорта по мосту Патона в обоих направлениях.

Об этом предупредили в КК "Киевавтодор".

"2 декабря с 00:00 до 5:30 в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е. О. Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать другие маршруты движения.