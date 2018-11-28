В Киеве временно закроют мост Патона

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Среда, 28 ноября 2018, 12:59

В ночь на 2 декабря в столице будет закрыто движение транспорта по мосту Патона в обоих направлениях.

Об этом предупредили в КК "Киевавтодор".

"2 декабря с 00:00 до 5:30 в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е. О. Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать другие маршруты движения. 

Украинская правда

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Темы: Киев
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