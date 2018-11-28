У Білорусі стратили двох людей

У Білорусі стратили шляхом розстрілу двох фігурантів справи "чорних ріелторів" Семена Бережного та Ігоря Гершанкова.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

За його інформацією, 28 листопада мати Гершанкова отримала від Могильовського обласного суду підтвердження того, що вирок щодо її сина приведено у виконання.

Про розстріл Бережного дізнався координатор кампанії "Правозахисники проти смертної кари в Білорусі" Андрій Полуда. Цю інформацію 27 листопада він отримав від родичів Бережного.

Коли саме розстріляли чоловіків, не повідомляється.

У липні 2017 року суд засудив Гершанкова і Бережного до смертної кари, визнавши винними у вбивствах і махінаціях з квартирами.

Білорусь - єдина країна в Європі і СНД, де діє смертна кара. Вирок суду приводиться у виконання через розстріл.