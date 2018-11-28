В Беларуси казнили двух человек

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Среда, 28 ноября 2018, 13:34

В Беларуси казнили путем расстрела двух фигурантов дела "черных риэлторов" Семена Бережного и Игоря Гершанкова.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По его информации, 28 ноября мать Гершанкова получила от Могилевского областного суда подтверждение того, что приговор в отношении ее сына приведен в исполнение.

О расстреле Бережного узнал координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуд. Эту информацию 27 ноября он получил от родственников Бережного.

Когда именно расстреляли Гершанкова, не сообщается.

В июле 2017 года суд приговорил Гершанкова и Бережного к смертной казни, признав виновными в убийствах и махинациях с квартирам.

Беларусь — единственная страна в Европе и СНГ, где действует смертная казнь. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Украинская правда

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Темы: Беларусь убийство
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