Порошенко призначив нового очільника Чернігівщини

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Середа, 28 листопада 2018, 16:46

Президент Петро Порошенко представив нового голову Чернігівської обласної державної адміністрації Олександра Мисника.

Про це повідомляється у Twitter президента.

"Пан Мисник має великий досвід роботи на відповідальних посадах в області, ба більше тут народився, і все життя його пов’язане з Чернігівщиною. Вітаю Олександра Петровича з призначенням", – йдеться в повідомленні.

До цього Мисник очолював Менську районну державну адміністрацію.

Попереднього голову Чернігівщини Валерія Куліча Порошенко звільнив 31 липня 2018 року.

Куліча звільнили згідно з поданою ним заявою. 

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Теми: Чернігівська область Чернігів
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