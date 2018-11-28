Порошенко призначив нового очільника Чернігівщини
Середа, 28 листопада 2018, 15:46
Президент Петро Порошенко представив нового голову Чернігівської обласної державної адміністрації Олександра Мисника.
Про це повідомляється у Twitter президента.
"Пан Мисник має великий досвід роботи на відповідальних посадах в області, ба більше тут народився, і все життя його пов’язане з Чернігівщиною. Вітаю Олександра Петровича з призначенням", – йдеться в повідомленні.
До цього Мисник очолював Менську районну державну адміністрацію.
Попереднього голову Чернігівщини Валерія Куліча Порошенко звільнив 31 липня 2018 року.
Куліча звільнили згідно з поданою ним заявою.