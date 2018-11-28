Порошенко назначил нового главу Черниговщины

Президент Петр Порошенко представил нового главу Черниговской областной государственной администрации Александра Мысника.

Об этом сообщается в Twitter президента.

"Господин Мысник имеет большой опыт работы на ответственных должностях в области, более того здесь родился, и вся жизнь его связана с Черниговщиной. Поздравляю Александра Петровича с назначением", – говорится в сообщении.

До этого Мысник возглавлял Менскую районную государственную администрацию.

Предыдущего главу Черниговщины Валерия Кулича Порошенко уволил 31 июля 2018 года.

Кулича уволили согласно поданному им заявлению.