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У Кремлі пояснили, чому не відповіли на дзвінок Порошенка

Середа, 28 листопада 2018, 16:02
У Кремлі пояснили, чому не відповіли на дзвінок Порошенка

У Кремлі заявляють, що запит на телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним від глави української держави Петра Порошенка був, але він "не відбувся в зв'язку з цілою низкою чинників".

Про це розповів журналістам у середу помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Можу сказати, що запит був, але розмова не відбулася. Запит - був, а розмови не було", - підтвердив Ушаков.

За його словами, "при підготовці такого роду контактів оцінюється цілий ряд факторів, зокрема, сумісність графіків, також аналіз цілей, які та чи інша сторона ставить перед такою розмовою".

"Ось, з урахуванням цього, запит був, а розмови не було", - заявив Ушаков.

Як повідомлялося, в інтерв'ю українським телеканалам 27 листопада ввечері Петро Порошенко повідомив, що після захоплення суден Військово-Морських сил ЗСУ поблизу Керченської протоки намагався провести телефонну розмову з Володимиром Путіним, однак Київ не отримав від Москви відповіді на цей запит.

Він також повідомив, що через це був змушений звернутися до канцлера Німеччини Ангели Меркель з тим, щоб вона поговорила з Путіним про негайне звільнення полонених росіянами українських військовослужбовців.

"Українська правда" у Threads

Теми: Азовське мореРосіяПорошенко
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