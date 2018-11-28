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В Кремле объяснили, почему не ответили на звонок Порошенко

Среда, 28 ноября 2018, 16:02
В Кремле объяснили, почему не ответили на звонок Порошенко

В Кремле заявляют, что запрос на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным от главы украинского государства Петра Порошенко был, но он "не состоялся в связи с рядом факторов".

Об этом рассказал журналистам в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает российский "Интерфакс".

"Могу сказать, что запрос был, но разговор не состоялся. Запрос - был, а разговора не было", – подтвердил Ушаков.

По его словам, "при подготовке такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков, также анализ целей, которые та или иная сторона ставит перед таким разговором".

"Вот, с учетом этого, запрос был, а разговора не было", – заявил Ушаков.

Как сообщалось, в интервью украинским телеканалам 27 ноября вечером Петр Порошенко сообщил, что после захвата судов Военно-Морских сил ВСУ близ Керченского пролива пытался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако Киев не получил от Москвы ответа на данный запрос.

Он также сообщил, что из-за этого был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель с тем, чтобы она поговорила с Путиным о немедленном освобождении плененных россиянами украинских военнослужащих.

Темы: Азовское мореРосcияПорошенко
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