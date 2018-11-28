Україна запропонувала Угорщині угоду про запобігання множинному громадянству

Україна передала на розгляд угорської сторони проект угоди, метою якої є налагодження взаємодії сторін для запобігання випадкам множинного громадянства.

Документ був переданий у ході українсько-угорських консульських консультацій, які у середу відбулися в Києві, повідомили в МЗС України.

Одним із ключових питань порядку денного консультацій було вироблення механізмів взаємодії України та Угорщини для уникнення випадків безгромадянства та множинного громадянства, повідомили у міністерстві.

Державний секретар МЗС Андрій Заяць на початку зустрічі наголосив, що сторони мають перевести це питання з політичної у правову площину.

За результатами обговорення на розгляд угорської сторони передали проект угоди, спрямованої на налагодження взаємодії сторін для запобігання випадкам безгромадянства та множинного громадянства.

Сторони також обговорили питання взаємодії для захисту прав та інтересів громадян, відзначили належне функціонування безвізу між Україною та ЄС, малого прикордонного руху між Україною та Угорщиною, а також досягнули практичних домовленостей у консульсько-правовій сфері, повідомили в МЗС.

Консультацій відбулися на виконання домовленостей міністрів закордонних справ України та Угорщини у зв'язку з видачею угорських паспортів мешканцям Закарпаття.

Нагадаємо, у вересні у відносинах України та Угорщини розпочалася нова криза. Її викликало відео з церемонії прийняття закарпатських мешканців у громадянство, яка проходила у консульстві в Береговому. На відео закарпатців закликали приховувати угорське громадянство від української влади.

У зв’язку зі скандалом Україна та Угорщина обмінялися видворенням консульських співробітників. Угорщина наполягає, що в Україні не заборонено приховувати подвійне громадянство.

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Європейська правда