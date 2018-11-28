Украина предложила Венгрии соглашение о предотвращении множественного гражданства

Украина передала на рассмотрение венгерской стороны проект соглашения, целью которого является налаживание взаимодействия сторон для предотвращения случаев множественного гражданства.

Документ был передан в ходе украинско-венгерских консульских консультаций, в среду состоялись в Киеве, сообщили в МИД Украины.

Одним из ключевых вопросов повестки дня консультаций была выработка механизмов взаимодействия Украины и Венгрии во избежание случаев без гражданства и множественного гражданства, сообщили в министерстве.

Государственный секретарь МИД Андрей Заяц в начале встречи отметил, что стороны должны перевести этот вопрос из политической в ​​правовую плоскость.

По результатам обсуждения на рассмотрение венгерской стороны передали проект соглашения, направленного на налаживание взаимодействия сторон для предотвращения случаев без гражданства и множественного гражданства.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия по защите прав и интересов граждан, отметили надлежащее функционирование безвизовых между Украиной и ЕС, малого пограничного движения между Украиной и Венгрией, а также достигли практических договоренностей в консульско-правовой сфере, сообщили в МИД.

Консультаций состоялись во исполнение договоренностей министров иностранных дел Украины и Венгрии в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.

Напомним, в сентябре в отношениях Украины и Венгрии началась новый кризис. Ее вызвало видео с церемонии принятия закарпатских жителей в гражданство, которая проходила в консульстве в Берегове. На видео закарпатцев призвали скрывать венгерское гражданство от украинской власти.

В связи со скандалом Украина и Венгрия обменялись выдворением консульских сотрудников. Венгрия настаивает, что в Украине не запрещено скрывать двойное гражданство.

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Европейская правда