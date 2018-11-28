Президент Європарламенту закликав РФ звільнити українських моряків

Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні закликав Росію звільнити затриманих українських моряків і припинити блокування кораблів в Азовському морі.

Про це він заявив під час виступу на відкритті пленарної сесії.

"25 листопада українські військові кораблі та інші судна намагалися пройти до Маріуполя через Керченську протоку, але російські кораблі завадили їм. Вони обстріляли і захопили судна і 23 моряків, кілька з них були поранені. Це – серйозна ескалація в регіону, через яку Україна на 30 днів запровадила воєнний стан. І я хочу висловити підтримку і нагадати, що територіальна цілісність України є фундаментальною цінністю", - сказав Таяні.

Він говорив про Україну на початку свого виступу і підкреслив, що Росія не повинна перешкоджати вільному руху кораблів будь-якої країни в Азовському морі.

"І ми закликаємо РФ дотримуватися своїх міжнародних зобов‘язань і негайно звільнити затриманих українських моряків", - додав Таяні.

Президент Європарламенту розповів, що вчора зустрічався зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм і запевнив його, що в Європарламенту уважно стежать за загостренням в Азовському морі.

Він також нагадав, що 30 жовтня Європарламент ухвалив резолюцію із засудженням непропорційних дії Росії в цьому регіоні.