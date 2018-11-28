Президент Европарламента призвал РФ освободить украинских моряков

Президент Европейского парламента Антонио Таяни призвал Россию освободить задержанных украинских моряков и прекратить блокирование кораблей в Азовском море.

Об этом он заявил во время выступления на открытии пленарной сессии.

"25 ноября украинское военные корабли и другие суда пытались пройти в Мариуполь через Керченский пролив, но российские корабли помешали им. Они обстреляли и захватили суда и 23 моряков, некоторые из них были раненые. Это - серьезная эскалация в региона, по которой Украина на 30 дней ввела военное положение. И я хочу выразить поддержку и напомнить, что территориальная целостность Украины является фундаментальной ценностью", - сказал Таяни.

Он говорил об Украине в начале своего выступления и подчеркнул, что Россия не должна препятствовать свободному движению кораблей любой страны в Азовском море.

"И мы призываем РФ соблюдать свои международные обязательства и немедленно освободить задержанных украинских моряков", - добавил Таяни.

Президент Европарламента рассказал, что вчера встречался со спикером Верховной рады Андреем Парубием и заверил его, что в Европарламента внимательно следят за обострением в Азовском море.

Он также напомнил, что 30 октября Европарламент принял резолюцию с осуждением непропорциональных действия России в этом регионе.