Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Европарламента призвал РФ освободить украинских моряков

Среда, 28 ноября 2018, 16:43

Президент Европейского парламента Антонио Таяни призвал Россию освободить задержанных украинских моряков и прекратить блокирование кораблей в Азовском море.

Об этом он заявил во время выступления на открытии пленарной сессии.

"25 ноября украинское военные корабли и другие суда пытались пройти в Мариуполь через Керченский пролив, но российские корабли помешали им. Они обстреляли и захватили суда и 23 моряков, некоторые из них были раненые. Это - серьезная эскалация в региона, по которой Украина на 30 дней ввела военное положение. И я хочу выразить поддержку и напомнить, что территориальная целостность Украины является фундаментальной ценностью", - сказал Таяни.

Он говорил об Украине в начале своего выступления и подчеркнул, что Россия не должна препятствовать свободному движению кораблей любой страны в Азовском море.

"И мы призываем РФ соблюдать свои международные обязательства и немедленно освободить задержанных украинских моряков", - добавил Таяни.

Президент Европарламента рассказал, что вчера встречался со спикером Верховной рады Андреем Парубием и заверил его, что в Европарламента внимательно следят за обострением в Азовском море.

Он также напомнил, что 30 октября Европарламент принял резолюцию с осуждением непропорциональных действия России в этом регионе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕвропарламентКрымРосcияЧерное море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Европарламент
Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
Глава Европарламента поддерживает начало переговоров с Украиной о вступлении до конца года
Последние новости
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
Все новости...
Реклама: