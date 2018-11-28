Вибори президента Грузії виграла кандидат від правлячої партії - екзит-пол

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Середа, 28 листопада 2018, 19:33

У Грузії оприлюднили результати екзит-полу за підсумками голосування виборців у другому турі президентських виборів.

Про це повідомляє Грузія Online.

Результати свідчать про те, що перемогу здобула кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія" Саломе Зурабішвілі, за яку проголосували 55% виборців.

Її конкурент опозиційний кандидат Григол Вашадзе отримав 45% голосів.

Опитування проводила американська компанія Edison Research. Ця ж компанія проводила екзит-пол і в ході першого туру виборів і його результат був дуже близьким до реальних результатів голосування.

 

Нагадаємо, у першому турі 28 жовтня за результатами голосування відрив між лідерами гонки становив менше 1%. Зурабішвілі отримала 38,66% голосів виборців, Вашадзе - 37,7%.

Європейська правда

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Теми: вибори Грузія
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