Выборы президента Грузии выиграла кандидат от правящей партии - экзит-пол

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Среда, 28 ноября 2018, 19:33

В Грузии обнародовали результаты экзит-пола по итогам голосования избирателей во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщает Грузия Online.

Результаты свидетельствуют о том, что победу одержала кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили, за которую проголосовали 55% избирателей.

Ее конкурент оппозиционный кандидат Григол Вашадзе получил 45% голосов.

Опрос проводила американская компания Edison Research. Эта же компания проводила экзит-пол и в ходе первого тура выборов, и его результат был очень близким к реальным результатам голосования.

 

Напомним, в первом туре 28 октября по результатам голосования разрыв между лидерами гонки составлял менее 1%. Зурабишвили получила 38,66% голосов избирателей, Вашадзе - 37,7%.

Европейская правда

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Темы: виборы Грузия
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