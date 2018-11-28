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Україну охопить морозний антициклон, але ненадовго

Середа, 28 листопада 2018, 18:57

У четвер в Україну прийде морозна погода, проте за кілька днів потеплішає та піде сніг.

Про це написала синоптик Наталя Діденко у Facebook.

"29 листопада Україна потрапляє у повітряну смугу без опадів. Мороз компенсує цю атмосферну прогалину - буде щипатися практично повсюди, окрім крайнього півдня", - попередила Діденко.

Синоптик прогнозує, що українців очікують 5-12 градусів морозу вночі, та мороз 3-7 градусів вдень. У південній частині країни буде близько нуля.

"Кияни! Міцніше тримайтеся за метеоперила. Розкручується мороз, антициклон тиснутиме, опадів поки катма", - зазначила вона.

Діденко наголосила, що далі, протягом 1-2 грудня піде сніг, а 3 та у ніч на 4 грудня може врізати ще сильніший мороз. Проте вже вдень 4 грудня та 5 грудня потепліє.

Теми: погода
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