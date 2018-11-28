Украину охватит морозный антициклон, но ненадолго

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Среда, 28 ноября 2018, 19:57

В четверг в Украину придет морозная погода, однако через несколько дней потеплеет и пойдет снег.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"29 ноября Украина попадает в воздушную полосу без осадков. Мороз компенсирует этот атмосферный пробел - будет щипаться практически повсеместно, кроме крайнего юга", - предупредила Диденко.

Синоптик прогнозирует, что украинцев ожидают 5-12 градусов мороза ночью, и мороз в 3-7 градусов днем. В южной части страны будет около нуля.

"Киевляне! Крепче держитесь за метеоперила. Раскручивается мороз, антициклон давит, осадков пока нет", - отметила она.

Диденко подчеркнула, что дальше, в течение 1-2 декабря пойдет снег, а 3 и в ночь на 4 декабря может стукнуть еще более сильный мороз. Однако уже днем 4 декабря и 5 декабря потеплеет.

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Темы: погода
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