Поліція шукає вибухівку в усіх столичних магазинах "Сільпо"

Інформація про вибухівку в мережі київських магазинів надійшла до Служби безпеки України, приміщення супермаркетів оглядають поліцейські групи.

Про це пише прес-служба поліції Києва.

Як повідомляє кореспондент "Української правди", був евакуйований супермаркет "Сільпо" в Києві на вулиці академіка Філатова, 7. При цьому "Громадське" пише про евакуацію супермаркету "Сільпо" на вулиці Бережанській, що на Мінському масиві.

"Лист із повідомленням про мінування супермаркету надійшов до call-центру СБУ. Оскільки анонім не зазначив, за якою адресою закладено вибухівку, поліцейські перевірятимуть усі магазини мережі", - пояснили в поліції.

Для максимально оперативного відпрацювання супермаркетів створено кілька груп правоохоронців, до яких увійшли вибухотехніки та кінологи.

"Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення осіб, які повідомили про мінування", - додали у прес-службі.