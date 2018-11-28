Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція шукає вибухівку в усіх столичних магазинах "Сільпо"

Середа, 28 листопада 2018, 19:31

Інформація про вибухівку в мережі київських магазинів надійшла до Служби безпеки України, приміщення супермаркетів оглядають поліцейські групи.

Про це пише прес-служба поліції Києва.

Як повідомляє кореспондент "Української правди", був евакуйований супермаркет "Сільпо" в Києві на вулиці академіка Філатова, 7. При цьому "Громадське" пише про евакуацію супермаркету "Сільпо" на вулиці Бережанській, що на Мінському масиві.

"Лист із повідомленням про мінування супермаркету надійшов до call-центру СБУ. Оскільки анонім не зазначив, за якою адресою закладено вибухівку, поліцейські перевірятимуть усі магазини мережі", - пояснили в поліції.

Для максимально оперативного відпрацювання супермаркетів створено кілька груп правоохоронців, до яких увійшли вибухотехніки та кінологи.

"Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення осіб, які повідомили про мінування", - додали у прес-службі.

 

Українська правда
Теми: Київполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Київ
Ворог атакував Київ: загинула людина, 4 постраждалих
Атака безпілотників на Київ: у 4 районах зафіксовано падіння уламків
У Києві та області працює ППО
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: