Полиция ищет взрывчатку во всех столичных магазинах "Сильпо"

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Среда, 28 ноября 2018, 20:31

Информация о взрывчатке в сети киевских магазинов поступила в Службу безопасности Украины, помещения супермаркетов осматривают полицейские группы.

Об этом пишет пресс-служба полиции Киева.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", был эвакуирован супермаркет "Сильпо" в Киеве на улице академика Филатова, 7. При этом "Громадське" пишет об эвакуации супермаркета "Сильпо" на улице Бережанской, что на Минском массиве.

"Письмо с сообщением о минировании супермаркета поступило в call-центр СБУ. Поскольку аноним не указал, по какому адресу заложена взрывчатка, полицейские будут проверять все магазины сети", - пояснили в полиции.

Для максимально оперативной отработки супермаркетов создано несколько групп правоохранителей, в которые вошли взрывотехники и кинологи.

"Усилия правоохранителей направлены на установление лиц, сообщивших о минировании", - добавили в пресс-службе.

 

Украинская правда

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Темы: Киев полиция
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