На Гриценка з однопартійцями напали 30 "тітушок", є постраждалі

Близько 30 людей в масках напали на лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та його однопартійців в Одесі.

Про це повідомляє Shark Radio.

Інцидент стався в Одесі перед входом в офісний центр "Термінал 42", де знаходиться студія Shark Radio, там у політика був запланований прямий ефір.

"Група людей спортивної зовнішності спочатку перегородила Гриценко вхід, а потім напала на прихильників політика, які його супроводжували. Кількох з них "тітушки" побили, зокрема, одному чоловікові розсікли брову. Першу допомогу постраждалим надали медики швидкої, яка прибула на місце події", - йдеться в повідомленні.

На даний момент поліція опитує свідків.

Журналістка, керівник прес-служби Анатолія Гриценка Христина Бондаренко уточнила, що внаслідок інциденту травми отримали троє членів партії "Громадянська позиція". В одного постраждалого розсічення обличчя, ще у двох - підозра на струс мозку.

Соратник Гриценка Єгор Фірсов повідомив, что кандидат в президенти "не отримав серйозних травм і вирушив далі в тур".