На Гриценко с однопартийцами напали 30 "титушек", есть пострадавшие

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Среда, 28 ноября 2018, 22:07

Около 30 людей в масках напали на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и его однопартийцев в Одессе.

Об этом сообщает Shark Radio.

Инцидент произошел в Одессе перед входом в офисный центр "Терминал 42", где находится студия Shark Radio, там у политика был запланирован прямой эфир.

"Группа людей спортивной внешности сначала преградила Гриценко вход, а потом напала на сторонников политика, которые его сопровождали. Нескольких из них "титушки" избили, в частности, одному мужчине рассекли бровь. Первую помощь пострадавшим оказали медики неотложки, которая прибыла на место происшествия", - говорится в сообщении.

На данный момент полиция опрашивает свидетелей.

Журналистка, руководитель пресс-службы Анатолия Гриценко, уточнила что вследствие инцидента травмы получили три члена партии "Гражданская позиция". У одного пострадавшего россечено лицо, еще у двух - подозрение на сотрясение мозга.

Соратник Гриценко Егор Фирсов сообщил, что кандидат в президенты "не получил серьезных травм и отправился дальше в тур".

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Темы: Гриценко Одесса нападение
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