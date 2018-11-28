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Підконтрольну МВС Нацгвардію частково підпорядкують ЗСУ – Генштаб

Середа, 28 листопада 2018, 22:10
Підконтрольну МВС Нацгвардію частково підпорядкують ЗСУ – Генштаб

Деякі підрозділи Національної гвардії, якою зараз керує МВС, частково підпорядкують Збройним силам.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Радіон Тимошенко, повідомляє "Укрінформ".

"Важливим аспектом є те, що Збройним силам України підпорядковуються деякі частини та підрозділи Нацгвардії України. Підпорядковуватись будуть тільки ті частини і підрозділи, які попередньо готувались до виконання завдань за призначенням. Зокрема ті, хто супроводжує арештованих, підпорядковуватись не будуть", - сказав Тимошенко.

Він зауважив, що незабаром з оперативним резервом ЗС номер один будуть проведені відповідні збори, також будуть доукомлектовані військові частини, завершено перегрупування військ у залежності від обстановки, яка склалась.

Крім того, зараз проводяться заходи щодо нарощення протиповітряної оборони України. У цьому контексті Тимошенко повідомив, що у грудні будуть проведені стрільби по морським та надводним цілям.

На даний час Національна гвардія функціонує в системі МВС і саме міністр внутрішніх справ здійснює військово-політичне та адміністративне керівництво Нацгвардією.

Теми: Збройні силиМВСНацгвардія
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