Підконтрольну МВС Нацгвардію частково підпорядкують ЗСУ – Генштаб

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Середа, 28 листопада 2018, 23:10

Деякі підрозділи Національної гвардії, якою зараз керує МВС, частково підпорядкують Збройним силам.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Радіон Тимошенко, повідомляє "Укрінформ".

"Важливим аспектом є те, що Збройним силам України підпорядковуються деякі частини та підрозділи Нацгвардії України. Підпорядковуватись будуть тільки ті частини і підрозділи, які попередньо готувались до виконання завдань за призначенням. Зокрема ті, хто супроводжує арештованих, підпорядковуватись не будуть", - сказав Тимошенко.

Він зауважив, що незабаром з оперативним резервом ЗС номер один будуть проведені відповідні збори, також будуть доукомлектовані військові частини, завершено перегрупування військ у залежності від обстановки, яка склалась.

Крім того, зараз проводяться заходи щодо нарощення протиповітряної оборони України. У цьому контексті Тимошенко повідомив, що у грудні будуть проведені стрільби по морським та надводним цілям.

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Теми: Збройні сили МВС Нацгвардія
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