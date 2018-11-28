Подконтрольную МВД Нацгвардию частично подчинят ВСУ – Генштаб

2151 просмотр
Среда, 28 ноября 2018, 23:10

Некоторые подразделения Национальной гвардии, которой сейчас руководит МВД, частично подчинят Вооруженным силам.

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Радион Тимошенко, сообщает "Укрінформ".

"Важным аспектом является то, что Вооруженным силам Украины подчиняются некоторые части и подразделения Нацгвардии Украины. Подчиняться будут только те части и подразделения, которые предварительно готовились к выполнению задач по назначению. В частности те, кто сопровождает арестованных, подчиняться не будут", - сказал Тимошенко.

Он отметил, что вскоре с оперативным резервом ВС номер один будут проведены соответствующие сборы, также будут доукомлектованы военные части, завершена перегруппировка войск в зависимости от сложившейся обстановки.

Кроме того, сейчас проводятся мероприятия по наращиванию противовоздушной обороны Украины. В этом контексте Тимошенко сообщил, что в декабре будут проведены стрельбы по морским и надводным целям.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Вооруженные силы МВД Нацгвардия
powered by lun.ua
По теме
Бойцов Объединенных сил уже привели в полную боеготовность 27 ноября 2018, 09:36
Москалькова: ФСБ в воскресенье задержала 24 украинских моряка 26 ноября 2018, 16:27
"Крымморпорты" заявляет, что Керченский пролив открыли для гражданских судов 26 ноября 2018, 10:01
Все новости
Главные новости
Подконтрольную МВД Нацгвардию частично подчинят ВСУ – Генштаб
На Гриценко с однопартийцами напали 30 "титушек", есть пострадавшие
Новости дня: военное положение в действии и арест всех украинских моряков
В ожидании томоса: в Кабмине рассказали о дальнейшей судьбе Почаевской лавры
Все новости
здоровье

Насморк, сухая кожа, хандра и плюс килограммы: почему это с нами происходит зимой

Фото

10 картинок о том, что случается в душе с каждым

Поиск по сайту
Архив
Весь архів