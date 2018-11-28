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Подконтрольную МВД Нацгвардию частично подчинят ВСУ – Генштаб

Среда, 28 ноября 2018, 22:10
Подконтрольную МВД Нацгвардию частично подчинят ВСУ – Генштаб

Некоторые подразделения Национальной гвардии, которой сейчас руководит МВД, частично подчинят Вооруженным силам.

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Радион Тимошенко, сообщает "Укрінформ".

"Важным аспектом является то, что Вооруженным силам Украины подчиняются некоторые части и подразделения Нацгвардии Украины. Подчиняться будут только те части и подразделения, которые предварительно готовились к выполнению задач по назначению. В частности те, кто сопровождает арестованных, подчиняться не будут", - сказал Тимошенко.

Он отметил, что вскоре с оперативным резервом ВС номер один будут проведены соответствующие сборы, также будут доукомлектованы военные части, завершена перегруппировка войск в зависимости от сложившейся обстановки.

Кроме того, сейчас проводятся мероприятия по наращиванию противовоздушной обороны Украины. В этом контексте Тимошенко сообщил, что в декабре будут проведены стрельбы по морским и надводным целям.

В настоящее время Национальная гвардия функционирует в системе МВД и именно министр внутренних дел осуществляет военно-политическое и административное руководство Нацгвардией.

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Темы: Вооруженные силыМВДНацгвардия
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