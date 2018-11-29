Вибори президента Грузії: перемогла кандидат від правлячої партії - ЦВК

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Четвер, 29 листопада 2018, 02:10

У Грузії на президентських виборах перемогла Саломе Зурабішвілі, кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія". За неї, за попередніми даними ЦВК, проголосували 59,61% виборців.

Про це повідомляє "Sputnik Грузия" з посиланням на Центрвиборчком Грузії.

Зазначається, що борболні дані майже усіх виборчих дільниць (98, 73%), залишається лише 47 дільниць. 

Конкурент Зурабішвілі, кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе, за попередніми даними, набрав 40, 39% голосів.

На вибори прийшли більше половини виборців - явка склала 56,23%.

Раніше повідомлялось, що, за даними екзит-полу, за Зурабішвілі проголосували 55% виборців.

Нагадаємо, у першому турі 28 жовтня за результатами голосування відрив між лідерами гонки становив менше 1%. Зурабішвілі отримала 38,66% голосів виборців, Вашадзе - 37,7%.

Читайте також: "Шанс для партії Саакашвілі: президентські вибори у Грузії пішли не за сценарієм влади".

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Теми: Грузія вибори
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