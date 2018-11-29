Вибори в Грузії: ЦВК порахував дані з майже 100% дільниць, перемагає Зурабішвілі

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Четвер, 29 листопада 2018, 06:29

Кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія" Саломе Зурабішвілі набирає 59,56% голосів у другому турі президентських виборів за підсумками опрацювання даних з 99,7% дільниць.

Про це повідомляється на сайті ЦВК Грузії.

Конкурент Зурабішвілі, кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе набирає 40,44% голосів.

На вибори прийшли більше половини виборців - явка склала 56,23%.

Раніше повідомлялось, що, за даними екзит-полу, за Зурабішвілі проголосували 55% виборців.

Нагадаємо, у першому турі 28 жовтня за результатами голосування відрив між лідерами гонки становив менше 1%. Зурабішвілі отримала 38,66% голосів виборців, Вашадзе - 37,7%.

Читайте також: "Шанс для партії Саакашвілі: президентські вибори у Грузії пішли не за сценарієм влади".

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Теми: Грузія вибори
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