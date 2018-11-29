Выборы в Грузии: ЦИК посчитал данные с почти 100% участков, побеждает Зурабишвили

Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили набирает 59,56% голосов во втором туре президентских выборов по итогам обработки данных с 99,7% участков.

Об этом сообщается на сайте ЦИК Грузии.

Конкурент Зурабишвили, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набирает 40,44% голосов.

На выборы пришли более половины избирателей - явка составила 56,23%.

Ранее сообщалось, что, по данным экзит-пола, за Зурабишвили проголосовали 55% избирателей.

Напомним, в первом туре 28 октября по результатам голосования разрыв между лидерами гонки составлял менее 1%. Зурабишвили получила 38,66% голосов избирателей, Вашадзе - 37,7%.

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