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Грудень прийде зі снігом і потеплінням

Четвер, 29 листопада 2018, 08:37
Грудень прийде зі снігом і потеплінням

В останній день листопада буде морозно, у більшості областей без опадів, а от грудень прийде зі снігом і невеликим потеплінням.

Про це повідомляє сайт Укргідрометцентру.

30 листопада на заході, півночі і сході без опадів, вночі -11-13, вдень від -4 до -7, у центрі та на півдні невеликий сніг, вночі від -6 до -14, вдень 2-6, у Криму мокрий сніг, вночі -2-4, вдень до +4. 

 

1 грудня стане тепліше, на півночі, сході, у центрі та на півдні сильний сніг, у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях – сніг з дощем.

На заході вночі -9-16, вдень -4-7, на півночі і в центрі вночі до -9, вдень -4-6, на сході вночі -7-9, вдень до -4-6, на півдні вночі до -5, вдень близько 0. 

 

За прогнозом синоптика Наталі Діденко, на киян у перші дні грудня чекає сніг, а далі сильний мороз.

"1-2 грудня з'явиться сніг, 3-го та у ніч на 4-те грудня може врізати сильніший мороз, а вже з дня 4-го грудня та 5-го грудня потепліє", - пише Діденко у Facebook.

2 грудня у більшості областей хмарно з проясненням, лише на північному сході та сході невеликий сніг.

На заході і півночі вночі до -12, вдень -4-6, на сході вночі до -5, вдень - 2, у центрі вночі -8-10, вдень -3-5, на півдні вночі до -5, вдень близько 0.     

 

Українська правда
Теми: погода
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