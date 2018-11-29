Декабрь придет со снегом и потеплением
В последний день ноября будет морозная погода, в большинстве областей без осадков, а вот декабрь придет со снегом и небольшим потеплением.
Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.
30 ноября на западе, севере и востоке без осадков, ночью -11-13, днем от -4 до -7, в центре и на юге небольшой снег, ночью от -6 до -14, днем 2-6, в Крыму мокрый снег, ночью -2-4, днем до +4.
1 декабря станет теплее, на севере, востоке, в центре и на юге сильный снег, в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях – снег с дождем.
На западе ночью -9-16, днем -4-7, на севере и в центре ночью до -9, днем -4-6, на востоке ночью -7-9, днем до -4-6, на юге ночью до - 5, днем около 0.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, киевлян в первые дни декабря ждет снег, а дальше сильный мороз.
"1-2 декабря появится снег, 3-го и в ночь на 4-е декабря может врезать сильнее мороз, а уже со дня 4 декабря и 5 декабря потеплеет", - пишет Диденко в Facebook.
2 декабря в большинстве областей облачно с прояснениями, только на северо-востоке и востоке небольшой снег.
На западе и севере ночью до -12, днем -4-6, на востоке ночью до -5, днем - 2, в центре ночью -8-10, днем -3-5, на юге ночью до -5, днем около 0.
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