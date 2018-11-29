Декабрь придет со снегом и потеплением

В последний день ноября будет морозная погода, в большинстве областей без осадков, а вот декабрь придет со снегом и небольшим потеплением.

Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

30 ноября на западе, севере и востоке без осадков, ночью -11-13, днем ​​от -4 до -7, в центре и на юге небольшой снег, ночью от -6 до -14, днем ​​2-6, в Крыму мокрый снег, ночью -2-4, днем ​​до +4.

1 декабря станет теплее, на севере, востоке, в центре и на юге сильный снег, в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях – снег с дождем.

На западе ночью -9-16, днем ​​-4-7, на севере и в центре ночью до -9, днем ​​-4-6, на востоке ночью -7-9, днем ​​до -4-6, на юге ночью до - 5, днем ​​около 0.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, киевлян в первые дни декабря ждет снег, а дальше сильный мороз.

"1-2 декабря появится снег, 3-го и в ночь на 4-е декабря может врезать сильнее мороз, а уже со дня 4 декабря и 5 декабря потеплеет", - пишет Диденко в Facebook.

2 декабря в большинстве областей облачно с прояснениями, только на северо-востоке и востоке небольшой снег.

На западе и севере ночью до -12, днем ​​-4-6, на востоке ночью до -5, днем ​​- 2, в центре ночью -8-10, днем ​​-3-5, на юге ночью до -5, днем ​​около 0.