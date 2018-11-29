У Мінфіні сталася пожежа

В адмінбудівлі Міністерства фінансів, що на вулиці Хорива, 21 у Києві, сталася пожежа, співробітників вивели з приміщення.

Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Відзначається, що загорілися електрокабелі у ліфтовій шахті.

"Через задимлення 20 осіб були виведені на безпечну відстань", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники оперативно ліквідували загорання.

"Жертв та постраждалих немає", - повідомили в ДСНС.

До гасіння пожежі було залучено 20 рятувальників 5 одиниць техніки.