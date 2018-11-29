У Мінфіні сталася пожежа

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Четвер, 29 листопада 2018, 09:59

В адмінбудівлі Міністерства фінансів, що на вулиці Хорива, 21 у Києві, сталася пожежа, співробітників вивели з приміщення.

Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Відзначається, що загорілися електрокабелі у ліфтовій шахті. 

 

"Через задимлення 20 осіб були виведені на безпечну відстань", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники оперативно ліквідували загорання. 

 

"Жертв та постраждалих немає", - повідомили в ДСНС.

До гасіння пожежі було залучено 20 рятувальників 5 одиниць техніки.

Українська правда

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Теми: Мінфін пожежа
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