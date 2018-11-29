У Мінфіні сталася пожежа
Четвер, 29 листопада 2018, 08:59
В адмінбудівлі Міністерства фінансів, що на вулиці Хорива, 21 у Києві, сталася пожежа, співробітників вивели з приміщення.
Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Відзначається, що загорілися електрокабелі у ліфтовій шахті.
"Через задимлення 20 осіб були виведені на безпечну відстань", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники оперативно ліквідували загорання.
"Жертв та постраждалих немає", - повідомили в ДСНС.
До гасіння пожежі було залучено 20 рятувальників 5 одиниць техніки.
Українська правда