В Минфине произошел пожар

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Четверг, 29 ноября 2018, 09:59

В админздании Министерства финансов, что на улице Хорива, 21 в Киеве, произошел пожар, сотрудников вывели из помещения.

Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что загорелись электрокабели в лифтовой шахте. 

 

"Из-за задымления 20 человек были выведены на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. 

 

"Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

К тушению пожара были привлечены 20 спасателей 5 единиц техники.

Украинская правда 

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Темы: Минфин пожар
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