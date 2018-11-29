В Минфине произошел пожар

В админздании Министерства финансов, что на улице Хорива, 21 в Киеве, произошел пожар, сотрудников вывели из помещения.

Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что загорелись электрокабели в лифтовой шахте.

"Из-за задымления 20 человек были выведены на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

"Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

К тушению пожара были привлечены 20 спасателей 5 единиц техники.