В Минфине произошел пожар
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Четверг, 29 ноября 2018, 09:59
В админздании Министерства финансов, что на улице Хорива, 21 в Киеве, произошел пожар, сотрудников вывели из помещения.
Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что загорелись электрокабели в лифтовой шахте.
"Из-за задымления 20 человек были выведены на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
"Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.
К тушению пожара были привлечены 20 спасателей 5 единиц техники.
Украинская правда
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