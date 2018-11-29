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В Минфине произошел пожар

Четверг, 29 ноября 2018, 08:59

В админздании Министерства финансов, что на улице Хорива, 21 в Киеве, произошел пожар, сотрудников вывели из помещения.

Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что загорелись электрокабели в лифтовой шахте. 

 

"Из-за задымления 20 человек были выведены на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. 

 

"Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

К тушению пожара были привлечены 20 спасателей 5 единиц техники.

Украинская правда 
Темы: Минфинпожар
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