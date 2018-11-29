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Порошенко про події на Азові: Путін хоче приєднати ще частину України

Четвер, 29 листопада 2018, 09:17
Порошенко про події на Азові: Путін хоче приєднати ще частину України

Події 25 листопада у Азовсько-Керченській акваторії показують агресивні наміри президента Росії Владіміра Путіна приєднати ще частину української території.

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

"Наш флот дотримується міжнародного права. У нас є всі докази на столі, всі бачать, що це російські солдати напали на наш флот", - сказав він.

"Ми повинні були реагувати після цього акту агресії, і тому я ухвалив військовий стан в деяких регіонах, тому що ми повинні захищати нашу країну. Це як у 2014 році: Путін хоче приєднати ще одну частину України, він поводиться так само, як і тоді", - розповів Порошенко.

Президент України зазначив, що очільник Кремля бачить себе імператором, а Україну - колонією. Але Порошенко переконує: з тих пір, як він прийшов до влади, "Україна вже не є колонією".

"Європейська правда"

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Теми: Азовське мореРосіяПорошенкоУкраїнаокупація
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