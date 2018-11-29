Порошенко о событиях на Азове: Путин хочет присоединить еще часть Украины

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Четверг, 29 ноября 2018, 10:17

События 25 ноября во Азово-Керченской акватории показывают агрессивные намерения президента России Владимира Путина присоединить еще часть украинской территории.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Bild.

"Наш флот придерживается международного права. У нас есть все доказательства на столе, все видят, что это российские солдаты напали на наш флот", - сказавл он.

"Мы должны были реагировать после этого акта агрессии, и поэтому я ввел военное положение в некоторых регионах, потому что мы должны защищать нашу страну. Это как в 2014 году, Путин хочет присоединить еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда", - рассказал Порошенко.

Президент Украины отметил, что глава Кремля видит себя императором, а Украину - колонией. Но Порошенко убеждает: с тех пор, как он пришел к власти, "Украина уже не является колонией".

"Европейская правда"

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Темы: Азовское море Росcия Порошенко Украина оккупация
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