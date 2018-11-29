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П'яний сільський голова за кермом і з рушницею кинувся навтьоки від поліції

Четвер, 29 листопада 2018, 10:25

У Тисменицькому районі Івано-Франківської області поліцейські зупинили нетверезого сільського голову за кермом, який перевозив мисливську рушницю і намагався втекти від правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Подія сталася у ввечері вівторка. До поліції звернулися мешканці тисменицького району і заявили, що чули постріли.

Правоохоронці зазначили, що виявили та оштрафували порушника, який виявився сільським головою одного із сіл району.

"Чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Ще до зупинки намагався втекти, побачивши поліцейське авто. Керманич в салоні автомобіля мав гладкоствольну мисливську рушницю, яку перевозив і зберігав з порушеннями", - зазначили у відомстві.

Поліцейські склали на чоловіка три адміністративні протоколи за ст. 85 (порушення правил використання об'єктів тваринного світу), ст. 130 (водіння у нетверезому стані) і ст. 191 (порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів) КУпАП.

Зазначається, що рушницю вилучили для проведення експертизи.

Українська правда

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Теми: Івано-Франківськполіція
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