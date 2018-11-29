Пьяный сельский голова с ружьем устроил автопогоню с полицией

В Тисменицком районе Ивано-Франковской области полицейские остановили нетрезвого сельского голову за рулем, который перевозил охотничье ружье и пытался скрыться от правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Происшествие произошло во вторник. В полицию обратились жители тисменицкого района и заявили, что слышали выстрелы.

Правоохранители отметили, что обнаружили и оштрафовали нарушителя, который оказался сельским председателем одного из сел района.

"Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Еще до остановки пытался бежать, увидев полицейское авто. Водитель держал в салоне автомобиля гладкоствольное охотничье ружье, которое перевозил и хранил с нарушениями", - отметили в ведомстве.

Полицейские составили мужчину три административные протоколы по ст. 85 (нарушение правил использования объектов животного мира), ст. 130 (вождение в нетрезвом состоянии) и ст. 191 (нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов) КоАП.

Отмечается, что ружье изъяли для проведения экспертизы.