Пьяный сельский голова с ружьем устроил автопогоню с полицией

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Четверг, 29 ноября 2018, 11:25

В Тисменицком районе Ивано-Франковской области полицейские остановили нетрезвого сельского голову за рулем, который перевозил охотничье ружье и пытался скрыться от правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Происшествие произошло во вторник. В полицию обратились жители тисменицкого района и заявили, что слышали выстрелы.

Правоохранители отметили, что обнаружили и оштрафовали нарушителя, который оказался сельским председателем одного из сел района.

"Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Еще до остановки пытался бежать, увидев полицейское авто. Водитель держал в салоне автомобиля гладкоствольное охотничье ружье, которое перевозил и хранил с нарушениями", - отметили в ведомстве.

Полицейские составили мужчину три административные протоколы по ст. 85 (нарушение правил использования объектов животного мира), ст. 130 (вождение в нетрезвом состоянии) и ст. 191 (нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов) КоАП.

Отмечается, что ружье изъяли для проведения экспертизы.

Украинская правда

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Темы: Ивано-Франковск полиция
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