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У московському поїзді провідник заховав 15 шуб із лисиць та песців

Четвер, 29 листопада 2018, 10:34

Провідник потяга "Москва-Харків" намагався незаконно перемістити через кордон партію хутряних виробів.

Про це інформує 29 листопада прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

 

Виявили товар прикордонники Харківського загону спільно з митниками у середу ввечері.

Під час перевірки одного з вагонів потяга в міжстельовому просторі спільна оглядова група знайшла 15 хутряних виробів з лисиць та песців.

Власником незаконного товару виявився провідник – 34-річний громадянин України.

На порушника склали протокол, а товар вилучили.

Українська правда
Теми: контрабанда
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