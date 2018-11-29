У московському поїзді провідник заховав 15 шуб із лисиць та песців
Провідник потяга "Москва-Харків" намагався незаконно перемістити через кордон партію хутряних виробів.
Про це інформує 29 листопада прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Виявили товар прикордонники Харківського загону спільно з митниками у середу ввечері.
Під час перевірки одного з вагонів потяга в міжстельовому просторі спільна оглядова група знайшла 15 хутряних виробів з лисиць та песців.
Власником незаконного товару виявився провідник – 34-річний громадянин України.
На порушника склали протокол, а товар вилучили.
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