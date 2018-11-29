У московському поїзді провідник заховав 15 шуб із лисиць та песців

Провідник потяга "Москва-Харків" намагався незаконно перемістити через кордон партію хутряних виробів.

Про це інформує 29 листопада прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Виявили товар прикордонники Харківського загону спільно з митниками у середу ввечері.

Під час перевірки одного з вагонів потяга в міжстельовому просторі спільна оглядова група знайшла 15 хутряних виробів з лисиць та песців.

Власником незаконного товару виявився провідник – 34-річний громадянин України.

На порушника склали протокол, а товар вилучили.