В московском поезде проводник спрятал 15 шуб из лисиц и песцов
Четверг, 29 ноября 2018, 10:34
Проводник поезда "Москва-Харьков" пытался незаконно переместить через границу партию меховых изделий.
Об этом сообщает 29 ноября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обнаружили товар пограничники Харьковского отряда совместно с таможенниками в среду вечером.
Во время проверки одного из вагонов поезда в межпотолочном пространстве совместная группа осмотра нашла 15 меховых изделий из лисиц и песцов.
Владельцем незаконного товара оказался проводник - 34-летний гражданин Украины.
На нарушителя составили протокол, а товар изъяли.
Украинская правда