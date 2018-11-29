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В московском поезде проводник спрятал 15 шуб из лисиц и песцов

Четверг, 29 ноября 2018, 10:34

Проводник поезда "Москва-Харьков" пытался незаконно переместить через границу партию меховых изделий.

Об этом сообщает 29 ноября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

 

Обнаружили товар пограничники Харьковского отряда совместно с таможенниками в среду вечером.

Во время проверки одного из вагонов поезда в межпотолочном пространстве совместная группа осмотра нашла 15 меховых изделий из лисиц и песцов.

Владельцем незаконного товара оказался проводник - 34-летний гражданин Украины.

На нарушителя составили протокол, а товар изъяли.

Украинская правда
Темы: контрабанда
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